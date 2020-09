Coronavirus: Dekra fra albo Società di certificazione Rome Safe Tourism

DEKRA Testing & Certification ha ottenuto la possibilità di poter rilasciare il "Rome Safe Tourism", un bollino anti contagio che i commercianti possono esporre per garantire ai turisti e agli abitanti una esperienza sicura all'interno della propria attività. L'inizitiva è stata promossa dal Comune di Roma per supportare la ripresa delle attività commerciali e ricettive. Il bollino attesta infatti che l'attività ha adottato e rispetta i protocolli e le disposizioni sanitarie nazionali e regionali specifiche previste per l’emergenza Covid19. L'adozione delle necessarie cautele relative al distanziamento fisico e all’igiene personale e degli ambienti è fondamentale per salvaguardare la salute di clienti e personale. Possono ottenere il Rome Safe Tourism tutte le strutture turistiche e commerciali di Roma, ad esempio: Alberghi, Hotel, B&B, Affittacamere, Pizzerie, Bar, Ristoranti, Pub, Neogozi, Parrucchieri, Estetisti, Palestre, Stabilimenti balneari, Musei e luoghi di cultura Al rilascio del bollino sono deputate dal Comune esclusivamente quattro Società di Certificazione iscritte allo specifico Albo, tra cui DEKRA Testing & Certification oltre che Quaser certificazione, Bureau Veritas Italia e Rina Services.