Auto e moto in vetrina a Modena Motor Valley

Un'Alfa Romeo R.L. Super Sport del 1926, unica al mondo, dall'elegantissima livrea rossa e crema per celebrare i gloriosi 110 anni della casa automobilistica di Arese, la Triumph TR3A guidata da Marcello Mastroianni ne "La Dolce Vita", e anche le supercar di ieri e di oggi e che hanno reso famosa la Motor Valley in tutto il mondo, la mostra dedicata alla storia della Formula Junior che ha formato campioni del valore di Jim Clark, John Surtees e Lorenzo Bandini, auto e moto d'epoca e molto altro. Con queste novità torna l'8/a edizione di Modena Motor Gallery, in programma a ModenaFiere il 26 e il 27 settembre.



La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Tra le novità l'evento organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano, Asi, commissione giovani, che prevede un raduno e una gara di regolarità a cui prenderanno parte 60 equipaggi.



Modena Motor Gallery 2020 si caratterizza per la presenza di oltre 360 espositori, 900 auto e moto storiche, 18 tra club, registri storici e musei e un'intera corsia di 500 metri con i più esperti artigiani che fanno, di Modena e dell'Emilia-Romagna, una terra ricca di passione per i motori, fucina di meccanici, ingegneri, battilastra e carrozzai invidiati in tutto il mondo.