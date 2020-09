Museo Alfa Romeo, è tempo di 'Monza Days 2020'

Monza Days 2020 celebra il legame tra Alfa Romeo e il circuito brianzolo. Durante il fine settimana del GP d'Italia, al Museo Alfa Romeo, per due giorni la Formula 1 sarà il tema dominante e si potrà assistere in diretta, sul maxi-schermo della sala Giulia, alle qualifiche e al GP d'Italia, circondati da vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo, ma anche dalla showcar C39 Alfa Romeo Racing Orlen che sta disputando il campionato 2020 e dalla Giulia GTA.



Sabato 5 settembre alle ore 16, subito dopo le qualifiche, ci sarà una conferenza del ciclo Backstage, dedicata all'approfondimento su una pagina di storia Alfa Romeo, quella del motore 4 cilindri turbo, motore collaudato a lungo e mai sceso in gara. Domenica 6 settembre, dopo il GP d'Italia ci sarà 'Pit-stop, la sfida ai box', una conferenza in collaborazione con il team Alfa Romeo Racing Orlen che propone un inedito confronto tra passato e presente. Del pit-stop odierno parleranno i tecnici del team Alfa Romeo Racing Orlen Alessandro Agansati, System Engineer, presente al Museo, e Xevi Pujolar, Head of Track Engineering, in collegamento dall'Autodromo di Monza. Ci saranno inoltre video esclusivi e le testimonianze di Beat Zehnder, Sporting Director, e Camilo Zürcher, Car chief Giovinazzi.



Dalla stagione 2020 si tornerà indietro fino al 1950, quando non c'erano le pistole ad aria compressa per svitare i gallettoni e il team Alfa Romeo era composto di sole 3 persone. Gli appassionati avranno l'opportunità di sperimentare dal vivo l'emozione di un cambio gomme, grazie alla Pit-stop Experience.



Per la chiusura, domenica alle ore 19, sarà la volta della diretta dalla sala Giulia del Museo di 'Race Anatomy', il programma di approfondimento post-GP di Sky Sport F1. Per tutto il weekend sulla pista interna del Museo sarà a disposizione il Motor Home Alfa Romeo, davanti al quale potranno sfilare le Alfa Romeo di tutte le epoche e tutti i modelli, nelle speciali parate in programma sia sabato che domenica alle ore 11.