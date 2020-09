Moto: gp a Misano, un'app per spostarsi in sicurezza

Un'applicazione sullo smartphone per arrivare e spostarsi in sicurezza nei due appuntamenti di MotoGp in programma nei prossimi giorni al Misano World Circuit. Si chiama App MWC e servirà a guidare al proprio posto in tribuna, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, tutti coloro che parteciperanno ai due gran premi consecutivi della MotoGP in programma al Simoncelli dall'11 al 13 settembre e poi dal 18 al 20, il Gran Premio Lenovo di San marino e Riviera di Rimini e il Gran Premio Tissot dell'Emilia-Romagna e Riviera di Rimini.

Un progetto che era già in cantiere per le potenziali 650mila persone che a regime frequentano l'autodromo durante l'anno ma che a causa della pandemia è stato accelerato. Disponibile per telefoni Android e iPhone, l'app fa pianificare la trasferta, indirizzando i possessori dei biglietti nominativi verso il parcheggio dedicato alla tribuna scelta leggendo il Qr-code impresso sul biglietto. Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza 'Motogp Covid', ma anche il virtual tour alla scoperta del circuito e l'intera offerta dei servizi.