Skoda Enyaq iV, appena presentato è primo al Tour de France

Skoda Enyaq iV, a poche ore dal reveal ufficiale, è già un protagonista sugli schermi televisivi di tutto il mondo. Grazie alla storica collaborazione con gli organizzatori della celebre gara (è iniziata nel 2004) il nuovo suv 100% elettrico della Casa boema è infatti 'in testa' all'edizione 2020 del Tour de France. Il debutto è avvenuto stamani al via della quinta tappa tra Gap e Privassu come Red Car, cioè l'ammiraglia che accompagna il direttore di gara del Tour Christian Prudhomme. Dotato uno speciale allestimento per consentire il coordinamento della competizione - con ampio tetto panoramico apribile, sei antenne, sirene speciali e un sistema di comunicazione di ultima generazione - Skoda Enyaq iV guiderà i ciclisti lungo i 183 km della frazione odierna e sarà nuovamente impiegato in altre due tappe, quella a cronometro da Lure a La Planche del Belles e nella tappa conclusiva di 122 km da Mantes-la-Jolie a Parigi, con il passaggio finale sugli Champs Èlysées. Oggi, e negli altri due appuntamenti, Christian Prudhomme abbandonerà eccezionalmente la Skoda Superb ibrida plug-in - l'ammiraglia ufficiale da cui dirige il Tour 2020 - prendendo invece il suo posto a bordo dell'avveniristico suv elettrico contraddistinto dal numero di gara 1 (ma al seguito viaggiano anche altri due Enyaq iV) potendo contare su un'autonomia di 500 km e sulla possibilità di ricaricarlo completamente in appena un'ora. Enyaq iV è solo uno dei 250 veicoli Skoda impegnati nell'edizione 2020 del Tour de France, di cui 30 appartenenti alla famiglia iV, sigla che identifica i modelli elettrici ed elettrificati. La Casa boema in questo modo porta alla classica di ciclismo un chiaro esempio del proprio impegno nello sviluppo dell'elettrificazione come soluzione di mobilità rispettosa dell'ambiente e sostenibile.