Los Angeles Auto Show, quasi certo spostamento a maggio 2021

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro pochi giorni, ma ci sono tutte le premesse perché il Los Angeles International Auto Show, che si dovrebbe svolgere dal 20 al 29 novembre 2020, venga fatto slittare al prossimo anno, più precisamente dal 21 al 31 maggio 2021. Come riferisce l'autorevole Automotive News, che ha ottenuto le informazioni da persone a conoscenza della questione, la riprogrammazione dovrebbe essere legata al perdurare della pandemia di Covid-19 in tutti gli Stati Uniti ed anche alla difficoltà delle Case automobilistiche di reperire risorse e personale per questo evento espositivo. Terri Toennies, presidentessa dell'organizzazione dell'Auto Show non ha commentato quanto scritto da Automotive News, e poi ripreso da molti media nazionali e internazionali, ma lo scivolamento di 6 mesi appare logico dopo la cancellazione degli altri eventi nordamericani come il NAIAS di Detroit che si volgerà nel giugno del prossimo anno e il NYIAS di New York, spostato a sua volta all'aprile del 2021.