Annullato raduno auto storiche di Fiorano Modenese

Non avrà luogo quest'anno la 25/a edizione del 'Raduno auto storiche' il cui svolgimento era previsto per domenica 6 settembre a Fiorano. Lo annunciano gli organizzatori tramite una nota del Comune della cittadina del Modenese.

"Avremmo avuto il coraggio e una grande voglia di organizzare il 25/o raduno - si legge nella nota - inventando cose veramente diverse e non scontate che potessero essere in linea con il rispetto delle regole anti-covid19, nonostante gli sforzi e le responsabilità che ne sarebbero derivati. Dopo averci pensato e riflettuto tanto, abbiamo deciso che per quest'anno è giusto e opportuno rinviare. Abbiamo aspettato fino all'ultimo per comunicare questa decisione, sperando in un importante miglioramento, purtroppo il virus è ancora presente, lo conosciamo poco ed è invisibile, in questi giorni sta riprendendo troppa forza e noi lo vogliamo combattere con intelligenza".