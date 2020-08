Traffico da 'bollino rosso' per il weekend di Ferragosto

E' in corso il week end di Ferragosto. A partire dal 15 e fino alla mattina di domenica 16, si prevede traffico intenso sulle principali direttrici Anas per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta. Di nuovo bollino rosso, invece, nel pomeriggio di domenica in vista dei rientri nelle grandi città.

Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo Fs Italiane), si prevede un traffico meno sostenuto rispetto al Ferragosto 2019 caratterizzato da un lungo ponte (il 15 cadeva, infatti, di giovedì). I flussi saranno più intensi in direzione sud, verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.

E' in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, a Ferragosto dalle 7 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l'altro l'impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza. Per l'assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo", dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale.