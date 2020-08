Falsifica documenti per avere il tagliando auto per invalidi

Ha falsificato il certificato rilasciato dalla commissione per l'accertamento della legge 104 per i portatori di handicap per ottenere il contrassegno da esporre sull'auto, potendo così parcheggiare negli spazi riservati ai disabili. Una donna di 74 anni di Cagliari è stata denunciata dalla Guardia di finanza per falso. I militari delle Fiamme gialle l'hanno fermata per un normale controllo e, vedendo il contrassegno disabili esposto sul cruscotto, hanno deciso di effettuare alcune verifiche.

Dagli accertamenti è emerso che l'anziana aveva ingannato la Asl esibendo una copia del verbale della commissione contraffatto. In pratica aveva aggravato il suo stato di salute per ottenere il rilascio del contrassegno riservato agli invalidi. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se la donna abbia usufruito di agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto o di indebite detrazioni nella dichiarazione dei redditi.