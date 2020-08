Fiat Nuova 500 elettrica, portabandiera su Ponte San Giorgio

Passerella di eccezione per Fiat Nuova 500, la prima vettura completamente elettrica di FCA, che la scorsa settimana ha percorso i 1.067 metri del nuovo viadotto San Giorgio a Genova appena prima che venisse aperto al traffico. Icona della cultura italiana e ambasciatrice mondiale del Made in Italy, la Nuova 500 oggi diventa simbolo di positività e ripresa di un'Italia che guarda con coraggio al futuro. L'immagine della Fiat 500 elettrica in versione decappottabile 'La Prima' - che sventola il Tricolore e la bandiera del Comune di Genova - è il simbolo di un'Italia che sa superare e rialzarsi, e funge da testimonianza di come affrontare insieme la strada della ripresa , combinando sforzi e competenze. La memoria corre alle foto, ormai ingiallite, della progenitrice Fiat 500 D che nel 1964 percorse la staffetta Milano-Napoli-Milano organizzata da Quattroruote i 760 chilometri della nuova Autostrada del Sole A1 da nord a sud e viceversa, ora Fiat Nuova 500 è sinonimo di innovazione e rinnovamento. Un veicolo capace di guidare il recupero, ispirare positività e portare quel design ed eleganza tipicamente italiani oltre i confini del nostro Paese. Se l'ultima creazione Fiat rappresenta il futuro della mobilità individuale, sostenibile e tecnologica, il viadotto firmato da Renzo Piano sul fiume Polcevera, realizzato a tempo di record, rappresenta anche per il capoluogo ligure, nel nord Italia, uno straordinario opera di ingegneria, destinata a diventare il nuovo simbolo della Genova del futuro.