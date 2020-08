Treni: De Micheli, mai autorizzato riempimento al 100%

Il Dpcm del 14 luglio non ha mai autorizzato il riempimento al 100%. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli a proposito di quanto accaduto sulle prenotazioni per i treni. De Micheli sottolinea che sui mezzi di trasporto ci sono le condizioni per passare dall'attuale riempimento del 50% al 75-80% grazie anche alle altre misure di protezione (mascherine, controllo della temperatura, tracciamento dei passeggeri). "Il 75%, 80% era l'oggetto della revisione del Dpcm", spiega.

"Il ministro della Salute ha ritenuto, quando le aziende sono state pronte a cambiare le modalità di prenotazione, sulla base dell'andamento della curva epidemica - dice - ci si dovesse ispirare a un principio di prudenza e quindi di intervenire per evitare un incremento di passeggeri. Le regioni hanno una norma che consente di prendere provvedimenti più restrittivi o più leggeri del Governo, Per questa ragione Zaia può decidere di fare il riempimento dei treni regionali a differenza delle linee guida del Governo. L'obiettivo nel breve termine è di trovare un equilibrio tra due diritti costituzionali, quelli di viaggiare liberamente e di viaggiare in mezzi sicuri". (ANSA).