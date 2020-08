Honda, in viaggio con Federazione Rugby per ripartenza

E' un viaggio attraverso l'Italia, da Sud a Nord, quello intrapreso assieme da Honda e dalla Federazione Italiana Rugby.



L'iniziativa è nata per raccontare il rugby italiano che si appresta a vivere una nuova stagione e a riprendere l'attività dopo essersi fermato, primo sport nel nostro Paese a sospendere il campionato 2019/20 nelle prime settimane della pandemia da COVID-19. Paul Griffen, ex mediano di mischia della Nazionale durante le gestioni tecniche di Pierre Berbizier e Nick Mallett, oggi tecnico federale delle skills e volto tv di Discovery Italia e DAZN, è il protagonista della mini-serie che la Federazione Italiana Rugby ed Honda Motor Italia hanno realizzato per condividere l'entusiasmo di movimento che non vede l'ora di tornare a correre, passare, placcare. Alla guida del SUV a basse emissioni Honda CR-V Hybrid, Griffen attraversa l'Italia da Benevento a Padova, passando per Milano ed incontrando Azzurre ed Azzurri nei loro Club di origine. Si parte da Roma, sede della Federazione Italiana Rugby, per la prima tappa a Benevento dove il mediano d'apertura Carlo Canna porta, insieme a Paul Griffen, il pubblico alla scoperta del 'Pacevecchia', uno degli impianti storici del meridione ovale.



Il tour di Paul Griffen prosegue in direzione del capoluogo lombardo dove è la volta di Luca Morisi, centro azzurro della Benetton Rugby, che farà conoscere il 'suo' ASR Milano. L'ultima tappa è a Padova, sul campo del Valsugana Rugby, il club che ha dato i natali rugbistici ai fratelli Ruzza, Valentina e Federico, seconde linee dell'Italdonne e della Nazionale Maschile. "E' stato un progetto particolarmente emozionante - ha dichiarato Paul Griffen - che ci ha permesso di raccontare come moltissime società abbiano lavorato duramente per mantenere il contatto con i propri tesserati e di come il nostro movimento, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, abbia se possibile aumentato l'impegno e l'entusiasmo. C'è grande voglia di ripartire ad ogni livello, in ogni singola Società, non solo in quelle a cui abbiamo fatto visita, che rappresentano ed interpretano con grande efficacia il sentimento e la passione di tutto il nostro movimento".