Bmw lancerà le versioni elettriche di Serie 5 e di X1

La BMW compie importanti passi in avanti nella sua strada per l'elettrificazione a partire dalla iX3, rivelata poche settimana fa e che darà il via ad una serie di prodotti ispirati alle BMW i4 e BMW iNext.



Ora, la casa di Monaco ha anche annunciato che le prossime generazioni della Serie 5 e della X1 saranno offerte con propulsori completamente elettrici, oltre a varianti ibride benzina, diesel e plug-in. Si è parlato di entrambi i veicoli elettrici, ma si tratta della prima volta che BMW annuncia ufficialmente le versioni a batteria della Serie 5 e X1. Non sono stati rivelati altri dettagli, ma la Serie 5 elettrica e la X1 molto probabilmente saranno chiamate rispettivamente i5 e iX1.



Entrambi i modelli, con molta probabilità, utilizzeranno una configurazione simile a quella dell'iX3, che ha un motore elettrico che invia 282 CV alle ruote posteriori offrendo oltre 450 km di autonomia nel ciclo WLTP.



Nell'ambito dell'annuncio, la BMW ha anche delineato piani per ridurre le emissioni di carbonio di ciascuna vettura di almeno un terzo entro il 2030 e ha ribadito i piani per avere 25 modelli elettrificati sulla strada entro il 2023, metà dei quali saranno completamente elettrici.



La berlina di Monaco, insomma, si prepara a sfidare sul mercato modelli del calibro di Tesla Model S, diretta competitor sia per stile che per autonomia.