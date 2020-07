Piemonte deroga limiti circolazione veicoli storici

Una deroga alle leggi regionali vigenti sulle limitazioni di circolazione della auto storiche è stata approvata oggi dalla Giunta regionale del Piemonte su proposta dell'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati. Obiettivo, "valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico", che potranno circolare sempre se con più di 40 anni, e nei fine settimana se antecedenti.

"Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico - si legge infatti nella norma - se con anzianità di immatricolazione superiore ai quaranta anni sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione".

"Gli stessi veicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e trentanove anni - si legge ancora - sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi".

"Le auto storiche - rimarca il governatore Alberto Cirio - in una terra che ha scritto la storia dell'auto non rappresentano solo una tradizione ma sono anche una importante opportunità di valorizzazione turistica del territorio. Penso per esempio agli eventi che ogni anno attirano migliaia di appassionati".

"Ritengo che si debba distinguere - ha aggiunto Marnati - le auto dal vero valore storico da quelle vecchie. Con questa deroga chi possiede il certificato di rilevanza storica potrà finalmente viaggiare. Stiamo tutelando un settore che è un vero patrimonio storico, dei cimeli viaggianti che testimoniano il passato del Piemonte".