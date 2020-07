FCA, anche in Europa 'Customer First Award for Excellence'

Fiat Chrysler Automobiles ha presentato il 'Customer First Award for Excellence'. Si tratta del nuovo programma di incentivazione in arrivo in Europa dopo il successo riscontrato in Nord America, che premia le concessionarie FCA che si sono distinte nella sua rete di vendita e assistenza. Il nuovo progetto è la più recente di una serie di iniziative che vedono FCA avvalersi del supporto tecnologico di Google Cloud e mira, assieme ad altre iniziative, all'accelerazione in ambito di innovazione e customer insight delle concessionarie. Il programma prenderà il via coinvolgendo circa 1200 concessionarie in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi nel 2021 anche ad altri Paesi e si baserà su quattro aree fondamentali come soddisfazione dei clienti, esecuzione dei processi, certificazione e formazione delle persone, coerenza degli showroom e delle officine con gli standard di FCA. Le concessionarie premiate potranno utilizzare 'Customer First' in tutte le attività di marketing e comunicazione, su canali tradizionali o digitali, per dare maggiore visibilità al riconoscimento. "Si tratta di una iniziativa importante - ha affermato Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA per la region EMEA - e mi fa particolarmente piacere sottolineare che rappresenta un ulteriore tassello che va a incrementare la stretta collaborazione tra Google Cloud e FCA. Possiamo così disporre di uno strumento innovativo che ci permette di incrementare la soddisfazione dei clienti, migliorare i processi, certificare e formare le persone, avere adeguati standard qualitativi di showroom e officine. In una frase: potenziare le nostre performance".