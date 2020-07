FCA Bank, con il 'garage dei sogni' 13 auto a disposizione

Chi sognava di avere a disposizione un garage ideale con più di una dozzina di auto, entro cui scegliere il modello capace di soddisfare le esigenze di tutti i giorni ma anche realizzare aspirazioni sportive e di 'immagine', ha potuto scoprire oggi che questo 'Dream Garage' è finalmente una realtà. Lo ha annunciato Giacomo Carelli, Ceo di FCA Bank, che nel corso del talk video via web 'Due chiacchiere in chat con Fiat' presentato Luca Napolitano, head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA, ha svelato questa grande e importante innovazione nelle offerte di Leasys, società di servizi di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank. 'My Dream Garage' è il garage virtuale sviluppato da Fiat e Leasys (Gruppo FCA Bank) ''che si apre con le chiavi della Nuova 500''- ha precisato Napolitano - e che da accesso a 13 modelli FCA tra cui scegliere per rispondere alle esigenze puntuali di mobilità. Si parte da i modelli della famiglia 500 (500, 500C, 500X e 500L) per arrivare alle eccellenze sportive italiane Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Ma anche ad un'adrenalinica Abarth 595 o una 124 o, ancora, a un suv Jeep Wrangler, Compass e Renegade, spaziando anche dal Fiat Ducato fino al lussuoso suv Maserati Levante. Il servizio, completamente digitale e gestibile tramite App, sarà disponibile in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Olanda, Austria e Polonia, a un prezzo fisso mensile che in Italia parte da 99 euro fino a un massimo di 299 euro.



Naturalmente in aggiunta al costo della Fiat 500 L'App My Dream Garage è già disponibile in versione demo all'indirizzo my-dreamgarage.com, su Google Play Store e a breve su Apple App Store, per consentire agli utenti di iniziare a familiarizzare con le caratteristiche del servizio e poter essere ricontattati da Leasys/FCA Bank quando sarà attivato.Aprendo il 'garage dei sogni' i 13 modelli del Gruppo FCA - diversi per spazio, tipologia e destinazione d'uso prenotabili in ogni momento tramite App - si ottiene la possibilità di utilizzarli per un totale di 60 giorni all'anno, anche per sole 24 ore alla volta. ''Con questo servizio - commenta Napolitano - ogni cliente della Nuova 500 ha accesso a un servizio esclusivo. Attraverso l'app e con due semplici click, il nostro cliente potrà prenotare in ogni momento, e per tutto il tempo necessario, una delle auto del 'My Dream Garage' scelte tra i modelli del gruppo FCA che rispondono a esigenze temporanee di mobilità o legate a un utilizzo specifico: dalla Spider per un weekend al mare, alla Jeep per un'escursione in montagna, dal suv per la città alla berlina per i viaggi, fino al Ducato per un veloce trasloco nel weekend. La Nuova 500, di nuovo, rivoluziona la mobilità, e non solo quella urbana e sostenibile''. Carelli, durante 'le Due chiacchiere in chat con Fiat' ha spiegato che questa App è stata creata per permettere la massima flessibilità d'uso. ''Sono quattro i livelli di abbonamento annuale da poter scegliere, disponibili con un prezzo mensile che viene calcolato sulla base dei modelli che si desidera inserire nel garage. In Italia, ad esempio, si parte da un canone mensile di 99 euro fino a un massimo di 299 euro al mese. L'abbonamento garantisce fino a 60 giorni di mobilità, da utilizzare durante l'intero arco dell'anno, anche un solo giorno alla volta. In FCA Bank e in Leasys crediamo fortemente nello sviluppo di formule di mobilità sempre all'avanguardia e continueremo a impegnarci a diffondere e sostenere la cultura di una mobilità alternativa''.