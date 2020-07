Maserati nella top ten posti lavoro più ambiti da italiani

Maserati nella top ten dei posti di lavoro più ambiti dagli italiani. E quanto si rileva dalla ricerca Randstad Employer Brand 2020 che è stata effettuata con un pannello di 150 aziende, con oltre 1.000 dipendenti e sede in Italia, e un campione di 6.300 intervistati, fra i 18 e i 65 anni. "Siamo orgogliosi dei risultati di questo sondaggio - sottolinea Davide Grasso, Chief Executive Officer Maserati - ma in particolar modo dell'atmosfera che si respira nella nostra Azienda.

Il 2020 è, infatti, l'anno che segna l'inizio della Nuova Era Maserati. Stiamo affrontando un nuovo corso con grande energia: ambizione, innovazione e passione guidano il lavoro di tutti i dipendenti. Siamo una squadra coraggiosa, orgogliosa della sua storia tutta italiana e audace nel guardare con impegno il futuro che ci attende".

Secondo l'analisi condotta, Maserati compare al 6° posto tra i luoghi di lavoro dei sogni e si contraddistingue per ottima reputazione, atmosfera di lavoro piacevole, benefit e utilizzo delle tecnologie più recenti. In un mondo che sta cambiando costantemente e dove guardare al futuro con ambizione gioca un ruolo strategico, Maserati è 100% DNA italiano in continuo movimento, che si esprime in una nuova Era caratterizzata da una gamma sempre più ricca, da innovazione nella produzione, elettrificazione e guida autonoma.