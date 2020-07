Poltu Quatu Classic, vittoria alla Porsche 917 LH

Al Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic ha vinto una Porsche 917 LH del 1970. L'appuntamento sardo è andato in scena lo scorso fine settimana, quando per le strade della Costa Smeralda si sono visti sfilare autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d'epoca italiane ed europee. Ad avere la meglio nella classifica del concorso è stata la 917, detta 'psychedelic' per la sua livrea ed eletta regina di bellezza del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic.

La vettura è quella protagonista della 24 ore di Le Mans del 1970 con l'equipaggio di Gérard Larrousse e Willi Kauhsen, arrivati secondi dietro alla alla 917K di Hans Herrmann e Richard Attwood. La vittoria del concorso sardo è arrivata dopo un testa a testa con la Ferrari 857 S, vettura da competizione prodotta da Ferrari in tre esemplari nel 1955. La Giuria del Concorso è stata presieduta per il terzo anno consecutivo dallo storico dell'automobile Paolo Tumminelli, assieme al designer Fabrizio Giugiaro che ha disegnato e realizzato il trofeo 'Best in Show', Emmanuel Bacquet rappresentante FIVA, Luciano Bertolero fondatore di Auto Classic, Alberto Vassallo CEO di Car and Vintage e J. Philip Rathgen CEO di Classic Driver.

La giuria internazionale dell'edizione 2020 di Poltu Quatu Classic è stata completata da altri personaggi noti del motorismo storico. Molte le novità inserite nel programma di quest'anno: la tappa di venerdì 10 luglio a San Pantaleo è stata l'occasione per il debutto dal vivo della nuova barchetta elettrica Dora Bandini, prototipo disegnato da Giorgetto Giugiaro per HYPER 3, startup che opererà nel luxury market per valorizzare la rinascita e la valorizzazione di brand storici italiani. Hanno poi sfilato in tutte le tappe del tour i due prototipi futuristici GFG VISION 2030 e Bandini Dora, barchetta 100 per cento elettrica che rilancia il celebre marchio italiano fondato nel 1946 da Ilario Bandini.