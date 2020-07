Mazda, a Ikuo Maeda premio Design Hero assegnato da Autocar

Il responsabile mondiale del design di Mazda, Ikuo Maeda e la Mazda MX-5 sono stati insigniti del premio automobilistico inglese agli Autocar Awards 2020. A riconoscimento di due dei pilastri fondamentali del marchio Mazda, il design e il piacere di guida, la redazione di Autocar ha assegnato a Mazda due dei loro premi annuali.



La Mazda MX-5 è stata nominata migliore auto a prezzi accessibili in Gran Bretagna, mentre a Ikuo Maeda è andato il premio Design Hero. Quest'ultimo riconoscimento di Autocar attesta i 35 anni di successi di Maeda in Mazda e la sua visione e leadership nella creazione e nell'evoluzione della filosofia di design Kodo di Mazda.



''Quando guardo l'elenco dei vincitori che mi hanno preceduto, riconosco solo designer di auto di alto livello e sono orgoglioso di essere diventato uno di loro'' ha detto Ikuo Maeda, commentando il premio Design Hero.



Nella sua lunga carriera in Mazda, fra i progetti principali vanno ricordate la RX-8, oltre alle concept car RX-Vision e Vision Coupe; ma i design che Maeda predilige fra le sue auto di serie sono l'attuale Mazda3 e la MX-5 di quarta generazione.



Autocar ha premiato ancora una volta la MX-5 con il titolo di migliore auto a prezzi accessibili della Gran Bretagna - un riconoscimento che aveva assegnato alla MX-5 di quarta generazione già nel 2016. Profondamente convinta che le auto siano realizzate prima di tutto per la guida e per il divertimento nel farlo, la rivista Autocar organizza ogni anno due test sulle prestazioni delle vetture, uno per i modelli sotto le 35.000 sterline e l'altro per tutte le novità. Questi test prevedono che le auto vengano provate sia su pista sia su strada, analizzando sterzo, freni, trasmissione, telaio, motore e prestazioni di ciascuna e confrontandoli con le rivali per trovare l'auto che offra il miglior coinvolgimento di chi guida e il maggior divertimento.