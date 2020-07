Volkswagen, si rinnova il sito italiano del gruppo

Si rinnova il sito del Gruppo Volkswagen. Il portale, in linea con la Casa Madre di Wolfsburg, permette agli utenti di accedere in pochi click a tutte le informazioni relative a Volkswagen Group Italia, che rappresenta nel nostro Paese i brand Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali. All'interno del nuovo sito le informazioni sono ora proposte in modo più intuitivo e spaziano dalle performance finanziare e commerciali dell'azienda alla presentazione delle diverse iniziative, oltre a includere le attività social e molto altro ancora. Una struttura logica e lineare rende possibile trovare ciò che si sta cercando in pochi passaggi. In posizione di rilievo le aree Lavora con noi e Usato garantito, di grande attrattiva per gli utenti, mentre trova nuova visibilità MoDo, il sito tematico specializzato dove scoprire la Mobilità di Domani e le tendenze future secondo il Gruppo Volkswagen. Su volkswagengroup.it sono a disposizione anche informazioni di carattere globale riguardanti la Casa Madre, insieme a pagine informative sulle iniziative a tema sostenibilità e Corporate Social Responsibility. Infine, gli utenti possono iscriversi al servizio di newsletter, per ricevere aggiornamenti su tutte le più recenti notizie pubblicate.