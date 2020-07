Milano AutoClassica confermata e anticipata al 25 settembre

L'appuntamento con la decima edizione di Milano AutoClassica, il Salone dell'Auto Classica e Sportiva dedicato agli appassionati di motori e collezionisti di auto alla Fiera di Milano a Rho è non solo confermato, ma addirittura anticipato di due mesi al 25, 26 e 27 Settembre 2020.

Secondo gli organizzatori, si tratta "di una scelta lungimirante dettata dal desiderio di certezza, dalla responsabilità verso il settore e dall'impegno di svolgere un appuntamento tanto importante, atteso ed amato in totale sicurezza. Il quartiere Fiera Milano a Rho è infatti uno dei poli fieristici più belli, ampi ed attrezzati del mondo, tecnologicamente all'avanguardia, in grado di assicurare altissimi standard in fatto di sicurezza".

La manifestazione - che secondo tradizione proporrà un'attenta selezione quantitativa e qualitativa di auto classiche sportive - si svolgerà quindi rispettando la tabella di marcia imposta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e l'applicazione di tutti i protocolli: misure di controllo e prevenzione, ingresso ai padiglioni nel rispetto dell'opportuno distanziamento fisico, monitoraggio della capienza consentita negli spazi comuni.

Milano AutoClassica proporrà una grande esposizione di auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani proposte in vendita dai più importanti operatori del settore, mentre cresce anche il numero dei privati che propongono modelli accuratamente selezionati per rispettare l'alto standard qualitativo della manifestazione.