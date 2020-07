Automobilista uccide serpente velenoso con cintura sicurezza

Guidare un pick-up sulle strade del Queensland, in Australia, e sentire tra i pedali la presenza di un serpente 'eastern brown', uno dei pericolosi della zona per il suo morso mortale. E riuscire a ucciderlo usando nientemeno che la cintura di sicurezza, con l'aiuto del coltellino da lavoro.

Come riferisce la Polizia di Calliope, una piccola città rurale nella regione di Gladstone - che ha dato testimonianza dell'accaduto con un video nel sito governativo https://mypolice.qld.gov.au/news/2020/07/07/driver-fights-off-de adly-snake-on-highway/ - è quanto è accaduto a un non meglio identificato Jimmy che negli scorsi giorni stava guidando nella zona. L'eastern brown snake, che è noto scientificamente come Pseudonaja textilis - specificano gli esperti australiani - può raggiungere i 150-190 cm di lunghezza ed è considerato il secondo serpente più pericoloso al mondo. La Polizia di Calliope non ha assistito alla reazione dell'automobilista e nemmeno alla dinamica che ha permesso di neutralizzarlo. E' intervenuta quando ha visto il camioncino fermo ai margini della strada ed ha fatto subito arrivare un'ambulanza. E per fortuna i pramedici hanno confermato che Jimmy non era stato morso.