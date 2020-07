Ducati, con artista Jisbar per il S.Orsola di Bologna

Arte e due ruote unite per una causa più che buona, con 'Ducati Mona Lisa'. La casa di Borgo Panigale è infatti protagonista dell'opera realizzata dall'artista francese Jisbar (all'anagrafe Jean-Baptiste Launay) che sarà messa all'asta nella giornata di giovedì 16 luglio allo scopo di raccogliere fondi per la Race Against COVID, l'iniziativa organizzata dalla Casa motociclistica per supportare i programmi di riabilitazione che il Policlinico di S. Orsola di Bologna ha sviluppato per i pazienti in convalescenza post Covid-19. Il quadro fa parte della serie di 'Monna Lisa', dove Jisbar, tra i nomi emergenti della pop-art mondiale, reinterpreta in diversi modi il celebre capolavoro di Leonardo Da Vinci attraverso il suo stile fantasioso e colorato.



In 'Ducati Mona Lisa' la figura femminile al centro del quadro è circondata da elementi visivi e grafici che richiamano la storia di Ducati, i suoi modelli in gamma e alcuni dei suoi piloti più celebri. L'artista francese ha messo a disposizione l'opera gratuitamente per supportare l'iniziativa Race Against COVID organizzata da Ducati. L'acrilico su tela di 141 x 106 cm, sarà battuto all'asta da Cambi Casa d'Aste nella mattinata di giovedì 16 luglio, nel corso dell'asta n°481 dedicata all'arte moderna e contemporanea, fotografia e fumetti, a partire dalle ore 10.00 fino al termine dell'ultimo lotto. L'asta si svolgerà in streaming online e si potranno fare le offerte direttamente dalla pagina del sito a cui si accederà tramite un link ottenuto in fase di registrazione. Le registrazioni sono già aperte su www.cambiaste.com. Il sito è disponibile in italiano, inglese, francese e cinese, mentre lo streaming in diretta del banditore sarà solamente in lingua italiana. Il ricavato della vendita dell'opera verrà interamente devoluto al Policlinico di S.



Orsola di Bologna.