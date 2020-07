Auto: Tricolore Salita Autostoriche 2020, ok nuovo calendario

Saranno quattro le gare del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche 2020. La giunta sportiva dell'ACI ha approvato il calendario rimodulato dopo l'emergenza COVID-19, nella seduta di mercoledì 1 luglio. Le date sono state concordate dalla Commissione Autostoriche presieduta da Paolo Cantarella, con gli organizzatori che hanno assicurato impegno per lo svolgimento della propria competizione nel pieno rispetto delle norme governative e delle direttive della Federazione. -"La Commissione Autostoriche ringrazia gli Organizzatori per la passione e l'impegno in un momento difficile" ha sottolineato il Presidente dopo l'approvazione del nuovo calendario.

Si inizierà con la Bologna - Raticosa in programma dall'11 al 13 settembre, la tradizionale gara emiliana organizzata dalla Scuderia Bologna Squadra Corse; due settimane più tardi, dal 25 al 27 settembre, l'appassionante serie si sposterà in Toscana per la 41^ Coppa del Chianti Classico la gara sulle colline senesi organizzata dalla Chianti Cup Racing; nelle Marche ci sarà il terzo appuntamento dal 9 all'11 ottobre con la 3^ Coppa Faro - Pesaro, organizzata dalla Peg Racing, già alla sua seconda presenza tricolore; il Campionato si chiuderà in Sicilia dal 23 al 25 ottobre con la 5^ Salita Storica Monte Erice, l'appassionante competizione organizzata dall'Automobile Club Trapani a ridosso della famosa località.