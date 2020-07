Pechino apre 52 strade a test auto a guida autonoma

La città di Pechino ha aperto altre 52 strade nel distretto di Haidian, il centro tecnologico della città, per i test di veicoli a guida autonoma, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della tecnologia. Lo hanno riferito oggi le autorità locali.

Le strade, per una lunghezza totale di 215,3 chilometri, fanno parte di un'area dimostrativa per veicoli a guida autonoma. Come fa sapere il governo distrettuale di Haidian, le strade si estendono su 100 chilometri quadrati nella regione settentrionale dell'hub tecnologico di Zhongguancun.

Secondo i piani, nel 2020 il distretto di Haidian continuerà ad aprire più strade per testare veicoli a guida autonoma nell'area dimostrativa.

In futuro inoltre l'area svilupperà una serie di nuovi progetti infrastrutturali che prevedono la tecnologia della guida autonoma, mappe di precisione e trasporto intelligente. A marzo 2018 Pechino aveva riservato 33 strade per una lunghezza complessiva di 105 chilometri per testare auto autonome a Daxing, Shunyi e nei distretti di Haidian, tutti situati al di fuori della quinta circonvallazione e lontani da zone densamente popolate. Alla fine del 2019, Pechino aveva aperto 151 strade per una lunghezza di 503,68 chilometri. Secondo un piano del governo, gli spazi per i test dei veicoli intelligenti nella capitale entro il 2022 dovrebbero raggiungere i 500 chilometri quadrati, e un totale di 2.000 chilometri di strade da aprire alle prove. (ANSA - XINHUA)