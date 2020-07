Mercedes Trophy 2020, seconda tappa all'insegna di GLE coupé

Prosegue l'edizione 2020 del Mercedes Trophy. La seconda tappa italiana del principale circuito golfistico amatoriale al mondo, che si è svolta sul campo del Golf Club Asiago (VI), ha visto come protagonista il nuovo GLE Coupé. A dare il benvenuto a golfisti e appassionati la versione più 'green' tra quelle firmate Mercedes-AMG: il GLE 53 4Matic+ EQ-Boost Coupè, che coniuga le tradizionali doti delle motorizzazioni a sei cilindri in linea della casa di Affalterbach con l'efficienza e la performance dell'ibrido EQ Boost pr una potenza da 435 CV (il motore elettrico è in grado di offrire ben 22 cavalli 'green' supplementari). Il Mercedes Trophy 2020 prevede quest'anno 5 appuntamenti nei principali golf club italiani, con la finale nazionale in programma il 12 settembre, sul campo dell'Argentario Golf Club (GR). L'impegno della Stella nel golf risale agli anni '80: il Mercedes Trophy è un circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 65.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.