Maserati lancia il motore Nettuno, tecnologia F1 su vettura stradale

Maserati presenta Nettuno, il nuovo motore figlio di un progetto 100% 'Made in Modena', che adotta la tecnologia della F1 per una vettura stradale. Il cuore pulsante della nuova supersportiva Maserati MC20 è infatti il propulsore, disegnato e progettato nei laboratori e nelle officine della Casa del Tridente, tra il Maserati Innovation Lab di via Emilia Ovest e le officine di via Delle Nazioni (dove trovava la propria sede Maserati Corse).



Nettuno è stato sviluppato nel Polo Motori dello storico impianto di viale Ciro Menotti, dove sarà anche prodotto e dove sono in via di allestimento anche la nuova linea produttiva e la nuova verniciatura dedicate alla MC20. Il nuovo motore è il risultato di una rivoluzione tecnologica, coperta da brevetti internazionali per rispondere alla sfida di riportare in Maserati a lo sviluppo e la produzione di un motore ad alto contenuto tecnologico ed elevate prestazioni dopo oltre 20 anni.



La nuova era del Tridente partirà ufficialmente il 9 e 10 settembre a Modena in occasione dell'evento 'MMXX: The time to be audacious'. Saranno svelati modelli inediti, che vedranno la luce nei prossimi anni, innovativi sistemi di propulsione e altri programmi di sviluppo.



Nettuno è un 6 cilindri a V di 90°, biturbo, 3.0L di cilindrata, carter secco (classica soluzione per le vetture supersportive) in grado di erogare 630CV a 7500 giri/minuto e 730 Nm di coppia a partire da 3000 giri/minuto. La potenza specifica è di 210 CV/litro. Il rapporto di compressione è di 11 a 1: la corsa di 82 mm e l'alesaggio di 88 mm. 'L'anima' è il sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione, una tecnologia sviluppata per la F1 e ora disponibile per la prima volta in un propulsore destinato ad equipaggiare una vettura stradale. Il doppio sistema di iniezione indiretta e diretta: accoppiato alla pressione di alimentazione combustibile a 350 bar ha lo scopo di diminuire la rumorosità a bassi giri, ridurre il livello di emissioni e migliorare i consumi.