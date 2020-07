Lapo Elkann, asta 2 sue auto per sostenere minori a rischio

Nella suggestiva cornice milanese di Garage Italia, Wannenes Classic & Sports Cars organizzerà il prossimo 16 luglio un'importante vendita all'asta di auto e moto classiche, youngtimer oltre che di vari oggetti e cimeli di automobilia. Tra le numerose proposte spiccano due auto di proprietà di Lapo Elkann, personalizzate da Garage Italia: una Ferrari GTC4Lusso Azzurra e una Abarth 595 Competizione Azzurra, due modelli 'one-off'che saranno battuti come unico lotto con una stima che fra compresa di 375.000 e 750.000 euro. L'intero ricavato della vendita di questi 'gioielli' del migliore Made in Italy sarà devoluto da Lapo Elkann alla Fondazione Laps, per sviluppare il progetto Scelgo Giusto che punta al recupero di minori con problemi di tossicodipendenza o a rischio di caduta in substrati criminali oltre che il programma Connessione Vitale che è invece volto al contrasto delle dipendenze digitali.



Aderendo alla iniziativa a favore della Fondazione Laps, Wannenes ha deciso che al prezzo di aggiudicazione delle due auto non saranno applicati i diritti d'asta.''Nell'asta organizzata a Garage Italia di Classic & Sport Cars - ha commentato Guido Wannenes, - ci saranno la Ferrari GTC4Lusso Azzurra e la 595 Abarth Azzurra Tender di Lapo Elkann che ha deciso di venderle tramite la nostra organizzazione per donare il ricavato alla Fondazione Laps. Un grande gesto da parte di un grande ambasciatore del Made in Italy nel mondo ed un'opportunità unica per i collezionisti di acquisire due auto iconiche, simbolo dell'eleganza e del gusto italiani, e contemporaneamente di fare del bene''.La Ferrari GTC4Lusso Azzurra è un esemplare unico ed esclusivo della berlinetta di Maranello con motore V12 da 690 Cv che è stato commissionato e personalizzato dal tocco speciale di Lapo Elkann. L'allestimento - che è stato curato da Garage Italia - gioca sui contrasti creati dalle due diverse tonalità di azzurro, e rappresenta un perfetto incontro del mondo automotive con quello della moda, del design e dell'arte. La carrozzeria, in Blue Navy Garage Italia, è caratterizzata dalla verniciatura in contrasto della bocca frontale, nell'esclusivo colore Azzurro Lapo, dello stesso colore sono la striscia che percorre tutta la lunghezza dell'auto di chiara ispirazione racing, le branchie laterali, le razze dei cerchi in lega e le pinze dei freni Brembo personalizzate con il logo Garage Italia.Lapo Elkann aveva poi commissionato a Garage Italia uno speciale esemplare bicolore della Abarth 595 Competizione (denominata anch'essa Azzurra) con l'idea di avere un tender - come avviene nella nautica - della sua celebre Ferrari GTC4Lusso. Verniciata nella speciale colorazione bicolore Blue Garage Italia e Azzurro Lapo, questa 595 evidenzia anche una completa personalizzazione degli interni, con sedili, pannelli, cruscotto, cielo e tunnel centrale rivestiti in pelle Foglizzo. Sempre giocando sui contrasti, la parte centrale dei sedili è stata realizzata in pelle intrecciata, sempre Foglizzo, di colore Azzurro. Materiali pregiati e finiture ricercate rendono la 595 Azzurra la massima interpretazione moderna di una vera icona di sportività. Simbolo dell'eleganza italiana nel mondo e grande esempio di valorizzazione dello stile tramite i suoi contrasti, questa 595 crea il perfetto legame fra aspetti diversi tra loro, combinandoli in modo unico e prestigioso.A completare questa vendita esclusiva di Wannenes altre 42 magnifiche auto da collezione, tra cui spiccano la Dallara Stradale Limited Edition, l'ottava prodotta su una serie limitata di 10 (stima 220.000 - 350.000 euro), una magnifica Alfa Romeo 1900 Super Sprint Touring Superleggera del 1955 3a serie (stima 170.000 - 250.000 euro), un'elegante Mercedes Benz 190 SL W121B II del 1956 (stima 90.000 - 120.000 euro), una Porsche 2.7 210 Cv Carrera Targa del 1974 (stima 185.000 - 270.000 euro) e una Ferrari 488 Spider del 2018 (stima 200.000 - 280.000 euro).



(ANSA)