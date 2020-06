Villa d'Este Style, evento dedicato ad Alfa 6C Coupé

Villa d'Este celebra l'Alfa Romeo 6C 2500. Lo scorso sabato è andata in scena la nona edizione del raduno Villa d'Este Style, che ha dato il via simbolico alla nuova stagione di appuntamenti per gli appassionati dei motori d'epoca, dedicato ad un'automobile che ha fatto la storia come la SS Coupé Villa d'Este. Villa d'Este Style ha celebrato la passione e la dedizione per una macchina iconica, che negli anni Cinquanta affascinò tutti grazie ad uno stile innovativo.

Dopo una lunga e attenta ricerca, l'Hotel Villa d'Este nel 2012 acquistò un modello di un'Alfa Romeo Coupé Villa d'Este e la riportò a casa, in quel luogo in cui il modello originale fece il suo debutto al Concorso di Eleganza del 1949 e che rappresenta la dimora spirituale di questo raro esemplare. I protagonisti di questa edizione sono stati sei esemplari di Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Villa d'Este, di cui tre bordeaux, uno blu, uno nero, oltre all'inconfondibile modello grigio metallizzato di proprietà dell'hotel. Accanto a questi esemplari, sono state esposte delle automobili con una certa affinità elettiva, rigorosamente Alfa Romeo 6C 2500: due Coupé di Touring, due Cabriolet e una berlina speciale di Pinin Farina, oltre ad una Freccia d'Oro e una GT SS carrozzate dall'Alfa Romeo.



"Siamo orgogliosi di aver assistito a un'edizione di successo - ha dichiarato Giuseppe Fontana, Presidente del Gruppo Villa d'Este - in cui la passione per le auto si è unita perfettamente all'atmosfera inconfondibile che si respira qui, dando vita ad una esperienza eccezionale che celebra l'essenza stessa di Villa d'Este".