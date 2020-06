Auto dall'estero senza pagare Iva, sequestro nel Casertano

La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, conti-correnti e beni - tra cui quattro auto - per un valore di 165mila euro intestati alla società Punto Cars, con sede a Recale (Caserta), operativa nella vendita di autovetture; sotto chiave anche i beni del titolare. Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato le indagini, la Punto Cars si sarebbe servita di società fittizie, cosiddette "cartiere" (i titolari sono stati denunciati), per importare auto dall'estero e non pagare l'iva, tra il 2014 e il 2016; uno scopo illecito raggiunto soprattutto mediante l'emissione di fatture per operazione inesistenti per quasi 800mila euro. I finanzieri hanno anche scoperto, dall'analisi della documentazione acquisita presso gli uffici della Motorizzazione Civile, che la società utilizzava un secondo altro modus operandi per immatricolare le vetture, ovvero presentava una dichiarazione dell'acquirente che affermava di aver acquistato l'auto direttamente dal venditore estero, e non da Punto Cars, come era effettivamente avvenuto. Le dichiarazioni sono state poi disconosciute dagli acquirenti, convocati dai finanzieri per chiarire eventuali loro complicità nella frode. Le auto, è emerso, venivano acquistate da Punto Cars che falsificava la documentazione consegnata agli acquirenti.