A12, prolungata chiusura allacciamento A7 Genova

Sull'autostrada A7 sono state condotte durante la notte le programmate attività di ispezione nelle gallerie 'Rivarolo II', "Certosa' e 'Promontorio' comprese nel tratto tra Genova Bolzaneto e Genova ovest. Per proseguire negli approfondimenti all'interno della galleria Rivarolo II, si prolunga la chiusura del ramo di allacciamento A12/A7, per chi provenendo da Sestri Levante è diretto verso Genova, fino al termine delle verifiche in corso, quando sarà possibile stimare la riapertura. Lo comunica Autostrade per l'Italia in una nota.

Agli utenti che dalla A12 sono diretti a Genova consiglia di utilizzare l'uscita di Genova est. Ai conducenti di mezzi pesanti di procedere fino alla A7 dove saranno indirizzati verso Milano per poi uscire e rientrare alla stazione di Bolzaneto in direzione Genova.