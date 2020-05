Ha segnalato un posto libero a un'auto che stava entrando nel parcheggio, senza sapere che si trattava di una pattuglia in abiti civili della polizia municipale. Così per il parcheggiatore abusivo, un 36enne del Senegal risultato essere in Italia senza permesso di soggiorno, sono scattate una multa da 771 euro e anche una denuncia per violazione delle norme sull'immigrazione. L'episodio è accaduto oggi all'interno del parcheggio dell'ospedale di Careggi a Firenze.