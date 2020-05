Deposito auto rubate scoperto dalla Polizia nel Napoletano

Un deposito di auto rubate è stato scoperto dalla Polizia a Striano (Napoli).

I poliziotti del Commissariato locale hanno ricevuto nel pomeriggio di Martedì la segnalazione di un antifurto satellitare sulla presenza in uno stabile in via Piano di un' auto rubata e sono intervenuti. Qui, in un' area sottostante all' edificio, hanno trovato la carcassa dell' auto rubata segnalata dall' antifurto satellitare ed altre 12 auto smontate, tutte risultate rubate. Le targhe dei veicoli erano sparse nel sotterraneo. Il locale e le auto sono state sequestrate. Le indagini proseguono per risalire ai proprietari del deposito ed ai responsabili dei furti e dello smontaggio delle auto.