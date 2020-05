A Milano calano multe, nel 2019 -322 mila

Diminuiscono a Milano le multe per infrazioni al codice della strada. Nel 2019 la Polizia locale ha rilevato "3 milioni 125 mila infrazioni, circa 322 mila meno dell'anno precedente". Lo ha reso noto il Comune.

Chi si è messo alla guida nel 2019 ha rispettato di più i limiti di velocità: le infrazioni si sono quasi dimezzate, passando da 712.533 a 383.660. Le maggiori voci in calo riguardano poi la sosta e la fermata dove non consentito, che passano da 537.850 a 531.365, le infrazioni per passaggi con il semaforo rosso o senza rispettare gli stop (da 38.752 a 35.924) e quelle riguardanti la mancanza di revisione dei veicoli (da 6.678 a 4.985).

Passano da 4.343 a 2.375 gli automobilisti sanzionati per guida al cellulare, senza utilizzo degli auricolari, e da 1.609 a 1.266 i sanzionati per non aver agganciato la cintura di sicurezza o utilizzato adeguati sistemi di ritenuta per i bambini. Aumentano le multe per i divieti di circolazione in città, che passano da 2 milioni e 13 mila a 2 milioni e 64 mila.

In leggera crescita anche le sanzioni per comportamenti scorretti nei confronti di pedoni (da 560 a 595), così come le sanzioni per comportamenti scorretti dei pedoni stessi (da 234 a 315).