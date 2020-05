Auto: Unrae punta sui giovani, per innovazione servono idee

Nell'incertezza attuale dovuta all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, anche gli studenti sono chiamati a seguire nuove pratiche per la prosecuzione degli studi. Per loro l'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere, lancia un'iniziativa che celebra il suo ventesimo anniversario.

"E' proprio in un contesto così drammatico - commenta Andrea Cardinali, direttore Generale di Unrae - che l'associazione intende continuare a sostenere gli studenti universitari più meritevoli. Il nostro Paese sta attraversando un periodo di grandi difficoltà, e l'auspicio è che si possa ripartire proprio dai giovani: sono loro che, grazie alle competenze acquisite nel corso dei propri studi, potranno iniettare con freschezza le idee originali di cui ci sarà bisogno per la ripresa, seguendo la via dell'innovazione. Siamo convinti che il loro contributo sarà cruciale per affrontare le sfide di un mercato, e di una società, molto diversi da quelli che abbiamo conosciuto fino a oggi".

L'Unrae premierà i vincitori con un assegno di 1.200 euro e promuoverà un percorso di specializzazione nel settore automotive tramite la possibilità di uno stage in una delle case automobilistiche associate all'Unrae, oltre alla novità introdotta recentemente di prendere parte al Master in Marketing Automotive.