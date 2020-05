Antonini (Citroen): contatto con i clienti grazie al digital

''Sono stati due mesi e mezzo molto difficili, anche per il mercato auto, ma il nostro obiettivo è stato sempre quello di restare accanto ai clienti, cercando di essere in costante contatto con loro, grazie soprattutto al digital''. Racconta così il periodo della lockdown per la pandemia Covid-19, Marco Antonini, direttore generale del marchio Citroen in Italia. Un momento difficile, secondo quanto ci ha tenuto a sottolineare all'Ansa il dg di Citroen Italia, che ad aprile è valso il -97% del mercato rispetto al 2019, un numero che è passato al -50% nel mese di maggio. Questo grazie alla ripresa delle attività a partire dal 4 maggio: ''Con la riapertura dei concessionari, avevamo un inevaso da smaltire, alcuni clienti hanno dovuto aspettare per la consegna della propria vettura.



Insieme ai dealer, come brand, abbiamo deciso di essere attivi per mantenere il contatto con i nostri clienti grazie soprattutto all'attività via digital attraverso pagine Facebook e Instagram ma anche WhatsApp e Skype. Il nostro primo obiettivo in questo periodo, oltre a preservare la salute dei nostri dipendenti e collaboratori, è stato anche quello di mantenere vicinanza e contatto cin i nostri clienti''. Con la riapertura dei concessionari, ''l'attenzione è stata rivolta principalmente al mantenimento della sicurezza per quanto riguarda l'accogliere i nostri clienti sia in ambito vendita che post vendita e questo grazie al protocollo PSA 'We all care' che abbiamo implementato presso tutti i punti di assistenza proprio dal 4 maggio. Aumenta così l'attenzione nell'accogliere i clienti e la cura nel garantire la sicurezza''. Il momento di crisi pandemica non ha comunque alterato i piani della casa del Double Chevron che nelle prossime settimane continuerà la sua offensiva 'elettrificata' lanciando sul mercato la versione plug-in hybrid di C5 Aircross: ''Vettura dal comfort assoluto e dalla silenziosità al top, monta un motore termico da 180 CV abbinato ad uno elettrico da 80 kW per 225 CV di potenza ed una coppia di 320 Nm disponibili fin da subito. E poi c'è chiaramente la rivoluzione per la mobilità urbana dettata da Ami. Ami - conclude Antonini - non è propriamente un'auto ma un oggetto di mobilità. Cento per cento elettrico, può essere guidato da persone che hanno anche 14 anni di età.



Meno di 2,5 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, Ami è comoda e confortevole per due persone e garantisce 70 km di autonomia con 45 km/h di velocità ed appena 3 ore di ricarica, insomma una risposta pratica ed efficace alle esigenze di mobilità urbana di questo momento''.