A12: Genova Est chiusa fino domenica

Resterà chiusa fino a domenica notte la galleria sulla A12 in cui sono in corso lavori di messa in sicurezza. Di conseguenza resta chiuso il casello di Genova Est. "E' prevista tra la notte di domenica 24 maggio e le prime ore della mattina di lunedì 25 maggio la riapertura al traffico, in completa sicurezza, della galleria "Campursone II", appena saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza disposti, conclusi i quali si potrà riaprire alla viabilità in orario diurno" si legge in una nota di Autostrade.

"Autostrade per l'Italia si scusa per i disagi generati agli automobilisti e alla cittadinanza ligure. I tecnici della società stanno lavorando per portare a compimento le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie cittadine, dando priorità al rigore dei controlli".

La chiusura ha già provocato gravi disagi oggi alla circolazione nel nodo di Genova e di riflesso in città.