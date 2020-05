Auto: Timmermans, sostegno Ue ma solo per macchine sostenibili

Settori importantissimi come l'automobile "avranno bisogno di sostegno", ma "possiamo, dire pensando ai nostri figli, se noi vi diamo un sostegno pubblico dovete andare in questa direzione", quella della sostenibilità.

È quanto afferma il vice-presidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, durante il primo dei tre eventi in streaming di AsvisLive, "Orientare le scelte, disegnare il futuro", in attesa del Festival dello sviluppo sostenibile, posticipato a settembre a causa dell'emergenza Coronavirus.

Timmermans cita l'esempio di sovvenzione per l'acquisto di nuove auto, "ma per quali macchine? - si domanda - Per le macchine che sono sostenibili, non queste vecchie macchine".

Solo con questo approccio, spiega il vice-presidente della Commissione, "ci dà la possibilità di un rilancio di un'industria che, se non si muove verso la mobilità elettrica, perderà".