Citroen, parola d'ordine 'spazi modulabili'

La parola d'ordine è modularità negli spazi, per la gamma Citroen che mette a frutto l'esperienza di un secolo di storia. Modularità significa anche confort a bordo e abitabilità, argomenti sui quali la casa francese ha sempre dichiarato di investire in tempo e attenzione. Già nel 1923, il modello Type B2 proponeva il primo esempio di cabina modulare, offrendo la possibilità di scegliere se aumentare lo spazio per far stare più comodi i passeggeri posteriori oppure se sfruttare al massimo il volume del bagagliaio. Anche nella gamma moderna Citroen punta ad offrire la massima modularità dello spazio interno. Un ruolo fondamentale è ricoperto, in particolare, dai sedili posteriori pronti a configurarsi.

Guarda le fotoCitroen

La presenza di leve facilmente individuabili rende intuitiva ogni possibile regolazione: dall'inclinazione dello schienale, reclinato parzialmente all'indietro per distendere la schiena oppure ripiegato completamente in avanti per ottenere un grande piano di appoggio, allo scorrimento della seduta per consentire di privilegiare lo spazio per le gambe dei passeggeri oppure il carico di oggetti nel bagagliaio. Numerose astuzie sono alla base di questo trasformismo, in grado di proporre vani portaoggetti anche sotto i sedili. La possibilità di rimuovere completamente il singolo sedile libera ulteriori capacità di carico. Il riposizionamento del sedile è agevole grazie alla presenza di binari e cinghie. Nella gamma Citroën sono diversi i veicoli pensati in questa ottica, dalle monovolume C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer (con i suoi 7 posti), ai van SpaceTourer e SpaceTourer Business. Su questi ultimi, la modularità si esprime già in fase di acquisto, grazie alla possibilità di personalizzare ulteriormente la configurazione delle sedute potendo scegliere tra 6, 7, 8 oppure 9 posti. Oltre a quest'ultima configurazione, disponibile sulla versione Business, si aggiunge la possibilità la versione Business Lounge con sedili singoli, girevoli, in pelle, in seconda fila. C'è poi Berlingo che offre abitabilità e modularità grazie a tre sedili posteriori singoli della stessa misura (in seconda fila) e che si possono richiudere a scomparsa per ottenere un pianale piatto. Il sedile anteriore del passeggero, a scomparsa, permette di ottenere una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL. I due sedili estraibili in terza fila, nella versione XL sono regolabili longitudinalmente offrendo la possibilità di scegliere se privilegiare l'abitabilità per i passeggeri o il volume del bagagliaio. A proposito dei SUV, invece, Citroën C3 Aircross, a fronte della compattezza esterna, propone l'abbattimento dello schienale del passeggero anteriore a tavolino, permettendo di caricare oggetti particolarmente lunghi, fino ad una lunghezza di 2,40 metri. Posteriormente, i sedili divisi nel rapporto 2/3 - 1/3 possono scorrere indipendentemente per 15 cm, mentre gli schienali sono reclinabili su differenti posizioni. Tra i dettagli, si trova anche la cappelliera riposizionabile in verticale, grazie ad una apposita guida, dietro ai sedili posteriori, per sfruttare tutto il volume del bagagliaio fino al tetto. Anche C5 Aircross offre una grande modularità grazie a 3 sedili posteriori, individuali, per la massima adattabilità.