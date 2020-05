Fca, Elkann: 'Avanti con Psa'

"Il Covid ha un impatto sul settore auto. La fusione oggi ha ancora più senso". Lo ha affermato John Elkann, presidente e ad di Exor, durante la conference call con gli analisti sui conti 2019 riferendosi all'operazione con Psa. "Stiamo seguendo il timeline indicato. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto finora. Il processo di autorizzazione da parte delle autorità sta andando bene", ha spiegato Elkann. Quanto ai tempi il presidente di Fca ha detto sarà "al più tardi nel primo trimestre del 2021. "Siamo contenti di essere al fianco della famiglia Peugeot", ha detto Elkann ricordando che ieri Parigi si è tenuta l'assemblea della holding della famiglia Peugeot.

"Il prestito chiesto da Fca Italy è disegnato per aiutare il settore auto in Italia. Intesa Sanpaolo ci sta lavorando, abbiamo colloqui in corso". "Ogni Paese ha un diverso strumento per aiutare la sua base industriale", ha detto Elkann agli analisti a proposito del prestito da 6,3 miliardi chiesto in Italia con garanzia dello Stato.