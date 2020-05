Jojob, un lavoratore su tre propende per l'auto privata

Per capire meglio come cambierà la mobilità dei dipendenti nella Fase 2, Jojob, il principale servizio in Italia che offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità, ha realizzato un'indagine tra migliaia di dipendenti in tutto il territorio italiano. Dai risultati emerge chiaramente l'emergenza che stiamo già vedendo nelle nostre strade e sui mezzi pubblici. Basti pensare che i dipendenti che prima del lockdown utilizzavano il trasporto pubblico (bus, metro, treno) nel 60% dei casi cercheranno, con la riapertura, un'alternativa.

In particolare, un dipendente su tre propende per l'utilizzo dell'auto privata, una scelta che tuttavia rischia di avere gravi conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. In effetti, l'85% degli intervistati si dice preoccupato dal potenziale aumento dell'inquinamento atmosferico e l'83% ritiene che nella Fase 2 l'ambiente meriti di essere difeso al pari della salute. Il 62% degli intervistati considera sicuro il carpooling fatto con i dovuti accorgimenti.