Motor Valley Fest: sei 'engine restart' per ripartire

Sei pulsanti da schiacciare per riaccendere i motori dell'Italia e far ripartire il Paese. È l'omaggio che le grandi aziende della Motor Valley emiliano-romagnola, grazie al lavoro dei Centri Stile, hanno creato per la prima edizione 100% digitale del Motor Valley Fest in programma da oggi a domenica.



Una serie di "Engine Restart" per riprendere la corsa che sono stati creati da Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani. Un'iniziativa corale che non ha precedenti, ma che rappresenta la capacità delle eccellenze motoristiche della Motor Valley di fare sistema con una visione comune: ripartire il più velocemente possibile e riprendere il cammino anche dopo lo stop per l'emergenza sanitaria.