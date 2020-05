Motor Valley Fest: Galliera, vincenti con design ed emozioni

"In un momento di distanziamento sociale, in cui le occasioni per avere emozioni è più difficile, un'autovettura, per chi ama il genere, può dare tante emozioni.

Se curiamo l'artigianalità, la bellezza, il design e anche l'emozione, che le nostre vetture sono in grado di trasmettere, probabilmente saremo ancora vincenti in futuro". Lo ha detto, durante il suo intervento al convegno inaugurale di Motor Valley Fest Digital, Enrico Galliera, chief marketing e commercial officer di Ferrari.

"Io lancio un segnale di positività - ha aggiunto - in un momento di difficoltà: i nostri prodotti hanno caratteristiche che li rendono unici. Non sono solo oggetti di arte tecnologica, ma danno emozioni".