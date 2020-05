Benzina: prezzi scendono, self a 1,36 euro al litro

Scendono i prezzi dei carburanti.

Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dello Sviluppo economico, il prezzo della benzina in modalità self service si attesta a 1,362 euro al litro da 1,374 euro della scorsa settimana. Per il gasolio il prezzo medio nazionale rilevato dal Mise e pubblicato online è invece di 1,252 euro al litro, contro 1,267 della precedente rilevazione.

Unc, per un pieno -3 euro in un mese

Il calo dei prezzi dei carburanti registrato dal Mise, è "una buona notizia considerato che, passando alla Fase 2, sono ripresi gradatamente e parzialmente gli spostamenti per motivi lavorativi, anche se per via del solito problema della doppia velocità, i prezzi scendono sempre più lentamente di quando risalgono". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori in una nota. "Rispetto a settimana scorsa, su un pieno di 50 litri di carburanti si risparmiano appena 61 cent per la benzina e 72 cent per il gasolio. E' un calo certo minimo, ma rispetto a quattro settimane fa, prima del crollo del greggio, il risparmio per un pieno è ora di 3,01 euro per la benzina e 3,14 per il gasolio", calcola l'associazione. "Certo il Governo, che dovrebbe convocare i benzinai per scongiurare lo sciopero di stasera, dovrebbe anche affrontare il problema irrisolto delle troppe imposte sui carburanti, pari al 71,5% per la benzina e al 67,3% per il gasolio", conclude l'Unc.