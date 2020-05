Fiat, la mobilità elettrificata spiegata in 8 video

Tutto quello che c'è da sapere sulla mobilità elettrificata, raccontato in modo semplice e divertente. L'iniziativa è quella firmata Fiat e che da oggi e per 8 settimane, racconta il modo di spostarsi con veicoli elettrici ed elettrificati. La prima puntata della serie, intitolata 'City Regulations', racconta per esempio come muoversi in città a bordo della Nuova 500. I video tutorial sono disponibili sui canali social ufficiali di Fiat, nelle varie declinazioni per YouTube, Facebook e Instagram. "In attesa di ritornare a guidare - ha dichiarato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brand - abbiamo pensato a prepararci al meglio alla ripartenza a bordo delle nostre Fiat. Quelle del presente e, anche e soprattutto, quelle del futuro. Abbiamo così preparato otto video pillole che con il linguaggio Fiat semplice, divertente e facile raccontino i vantaggi della mobilità elettrificata. Sono brevi video che sono certo lasceranno un sorriso e saranno al contempo molto utili per esplorare il futuro della mobilità secondo Fiat". Gli otto video tutorial, semplice e immediati, affrontano in maniera intuitiva, moltissime tematiche dell'elettrificazione. Fiat è entrata in questo mondo con le Panda e 500 Hybrid e a breve sarà la volta della nuova 500, totalmente elettrica. Con i nuovi video e per compiere i primi passi insieme ai propri e futuri clienti, Fiat affronta un po' di temi non ancora spiegati come per esempio la modalità di guida di una vettura elettrica, quanto tempo è necessario per ricaricare un'auto elettrica, quanti e quali sono i benefici per l'utilizzatore, oltre a tantissimi altri temi, dalla frenata rigenerativa alle emissioni, dalle normative agli incentivi, dell'esperienza di guida, della manutenzione, dell'autonomia e della ricarica, il tutto con approccio 'pop'.