Fase 2: governo, dal 4 riaprono concessionari di auto

Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?

"Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al 'Commercio di autoveicoli'. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione".

Lo si legge in una delle Faq pubblicate sul sito del governo per dare un'interpretazione alle norme del dpcm in vigore dal 4 maggio.