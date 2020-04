Formula E: estesi accordi per il Rome E-Prix fino al 2025

Non si ferma la corsa nella Capitale della Formula E, il campionato per monoposto completamente elettriche che dal prossimo anno diventerà mondiale. La giunta di Roma Capitale ha approvato oggi una delibera che prolunga fino al 2025 l'accordo per l'organizzazione a Roma della tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, soggetto ad approvazione del Consiglio Mondiale FIA. L'annuncio arriva durante il periodo di sospensione del campionato per l'attuale epidemia di coronavirus e "dell'impatto che ha provocato sull' organizzazione di eventi al centro di città densamente popolate, rendendo impossibile disputare la terza edizione del Rome E-Prix" si legge in una nota. "Roma si conferma punto di riferimento per la Formula E, un polo di attrazione per i Grandi eventi. Quando usciremo da questa emergenza sanitaria dovremo ripartire con più forza - ha affermato la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi -. La nostra città sarà pronta a questa sfida: la Capitale rimarrà simbolo della competizione fino al 2025". Mentre l'assessore allo Sport Daniele Frongia ha sottolineato: "Questo importante traguardo è il risultato dei costanti e fruttuosi contatti tra Amministrazione e organizzatori, ma, soprattutto, della risposta entusiasta della città, a testimonianza del forte impatto che l'evento ha avuto in questi anni".

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare un traguardo così importante. Ringraziamo la Sindaca di Roma Capitale e tutta l'amministrazione per aver reso possibile questo accordo" ha dichiarato Alejandro Agag, Presidente e Fondatore Formula E.