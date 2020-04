Coronavirus, da asta Porsche 911 un milione a United Way

Dopo 32 offerte on line arrivate alla Casa d'aste RM Sotheby's nell'arco di una settimana l'ultima Porsche 911 della famiglia 991, una splendida Speedster prodotta in sole 1948 unità, è stata aggiudicata per beneficienza alla cifra di 500mila dollari. All'acquirente andrà anche uno speciale orologio 911 Speedster Heritage Chronograph firmato Porsche Design. Porsche Cars North America (PCNA) che aveva organizzato la vendita riservata al mercato Usa e ai cittadini di quel Paese, ha aggiunto al risultato dell'asta una donazione di identico valore, in modo da portare a 1 milione di dollari l'assegno che verrà consegnato alla organizzazione United Way Worldwide per supportare la crisi da Covid-19 negli Stati Uniti. ''Quando abbiamo avviato questo progetto - ha commentato Klaus Zellmer, presidente e CEO di PCNA - la decisione presta è stata quella usare la nostra voce per aiutare a sensibilizzare e finanziare l'incredibile lavoro di United Way. Sono lieto di aver contribuito ad attirare l'attenzione sui loro sforzi e apprezzo profondamente la generosità e la gentilezza di tutti i partecipanti e dei chi ha fatto l'offerta vincente. Ci siamo uniti in quello spirito facendo la nostra donazione, in aggiunta all'offerta vincente, in questo momento speciale della nostra storia. Ora non vediamo l'ora che i fondi raccolti possano concretamente aiutare coloro che ne hanno più bisogno in questo momento''.