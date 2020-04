Coronavirus, Hyundai crea un database per concessionari

Un vero e proprio database per supportare i concessionari Hyundai. l'iniziativa presa dalla casa automobilistica coreana è quella di 'H.E.L.P.', ovvero Hyundai Emergency Legal Program, dedicato proprio ai concessionari e alle proprie filiali per affrontare al meglio la crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Hyundai ha creato il database con l'aiuto di uno studio legale internazionale, rendendolo disponibile a tutti i concessionari del brand in dieci paesi d'Europa e aggiornandolo costantemente insieme alle filiali europee. H.E.L.P. svolge due funzioni principali: da una parte aiuta i rivenditori del brand a comprendere e interpretare tutte le informazioni derivanti dalle autorità internazionali, nazionali e regionali. Tutti i dettagli sono organizzati per regione, in modo che gli utenti ricevano le indicazioni rilevanti in base alla propria posizione. Dall'altra parte, il database viene utilizzato per distribuire informazioni e consigli interni al Gruppo Hyundai con l'obiettivo di stabilizzare e ottimizzare la liquidità durante la crisi da Covid-19, operando nel rispetto delle restrizioni in atto per contrastare il contagio. "H.E.L.P.



sottolinea l'impegno senza pari di Hyundai nei confronti della propria rete - ha commentato Hyun-Soo Kim, General Legal Counsel e Chief Compliance Officer di Hyundai Motor Europe - anche durante la crisi in corso. Raccogliendo tutte le informazioni utili un in solo database, facile e intuitivo da utilizzare, rendiamo più semplice ai nostri concessionari il compito di rispettare tutte le complesse restrizioni e misure legali provenienti ogni giorno da numerose fonti. Credo sinceramente che questo strumento sarà molto apprezzato dai nostri dealer".