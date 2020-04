LaFerrari, sull'autobahn senza traffico fila a 372 km/ora

Il contagio da 'cattivi comportamenti' automobilistici si espande, ma con un cammino inverso rispetto al Covid-19. Dagli Stati Uniti, dove le strade di Manhattan si sono trasformate in piste da Fast & Furious e dove un terzetto di incoscienti ha approfittato della rarefazione delle circolazione per 'schizzare' da New York a Los Angeles in sole 26 ore e 38 minuti, il virus della irresponsabilità fa la prima vittima in Germania. Anche se in quel Paese, di fatto, sulle autostrade esistono tratti senza limiti di velocità, l'invito alla popolazione a limitare al massimo gli spostamenti ha fatto quasi sparire il traffico e - come riporta un post sulla pagina di Instagram di Speedtimers - il proprietario di una preziosa LaFerrari bianca ne ha approfittato per spingere a fondo sull'acceleratore. Il risultato è stato quello di arrivare rapidamente alla velocità massima di 372 km/, un record testimoniato con un video girato con il telefonino (ulteriore dimostrazione d'incoscienza) poi postato su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RwRpVRbKw1c&feature=youtu.be).



Nel riferire la notizia il magazine francese AutoPlus ricorda che LaFerrari è spinta da un V12 completato da sistema ibrido, per una potenza complessiva di 963 Cv, con la capacità di superare i 350 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.